Режим ЧС объявлен во Владивостоке из-за непрекращающихся ливней

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Как сообщает городская администрация, он будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии.

По словам мэра Олега Гюменка, в результате сильных непрекращающихся ливней в городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома, с косогоров сходят сели, обрушено уже несколько подпорных стен.

Кроме того, прохождение тропического тайфуна через регион стало причиной многочисленных аварий и ЧП во Владивостоке, в частности, был затоплен аэропорт.

Городские власти обратились к руководителям местных предприятий с рекомендацией сократить в среду, 28 августа, рабочий день.

По прогнозам синоптиков, осадки во Владивостоке возобновятся в среду, 28 августа, после 13 часов и продлятся до позднего вечера. При этом в городе усилятся порывы ветра до 14 м/с. До вечера в краевом центре предположительно выпадет еще 30-35 мм осадков.