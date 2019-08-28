На Среднем Урале легковушка протаранила автобус с пассажирами: пострадал водитель

В Каменске-Уральском произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем. Есть пострадавший.

Как сообщили Накануне.RU в городском МО МВД, все случилось сегодня на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Свердлова: 56-летний водитель ВАЗ 2103 не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, которым управлял 43-летний мужчина. В результате транспортные средства получили механические повреждения.

Водитель ВАЗа получил травму грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.

По данному факту сотрудниками полиции сейчас проводится проверка.