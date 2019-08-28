19 Сентября 2020
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В Каменске-Уральском произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем (2019) | Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

На Среднем Урале легковушка протаранила автобус с пассажирами: пострадал водитель

В Каменске-Уральском произошло ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем. Есть пострадавший.

Как сообщили Накануне.RU в городском МО МВД, все случилось сегодня на нерегулируемом перекрестке улиц Ленина и Свердлова: 56-летний водитель ВАЗ 2103 не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, которым управлял 43-летний мужчина. В результате транспортные средства получили механические повреждения.

В Каменске-Уральском произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем(2019)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель ВАЗа получил травму грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.

По данному факту сотрудниками полиции сейчас проводится проверка.

В Каменске-Уральском произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем(2019)|Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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На Среднем Урале легковушка протаранила автобус с пассажирами: пострадал водитель

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Теги: автобус, полиция, ДТП, Каменск-Уральский



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