На Южном Урале суд отложил рассмотрение ходатайства о досрочном освобождении Николая Сандакова

Копейский городской суд отложил рассмотрение ходатайства о замене бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову оставшегося срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Заседание отложено на 12 сентября.

Сандаков уже отсидел половину срока и имеет право просить замены наказания на принудительные работы.

Напомним, 5 октября Советский районный суд Челябинска признал бывшего вице-губернатора Николая Сандакова виновным в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн руб.