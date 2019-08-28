19 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Николай Сандаков (2018) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале суд отложил рассмотрение ходатайства о досрочном освобождении Николая Сандакова

Копейский городской суд отложил рассмотрение ходатайства о замене бывшему заместителю губернатора Челябинской области Николаю Сандакову оставшегося срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Заседание отложено на 12 сентября.

Сандаков уже отсидел половину срока и имеет право просить замены наказания на принудительные работы.

Напомним, 5 октября Советский районный суд Челябинска признал бывшего вице-губернатора Николая Сандакова виновным в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн руб.

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На Южном Урале суд отложил рассмотрение ходатайства о досрочном освобождении Николая Сандакова

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Теги: Николай Сандаков, уголовное дело, суд, мошенничество, взятка, УДО,



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Развитие сюжета:

Ранее 25.10.2019 09:18 Мск Бывший вице-губернатор Челябинской области Сандаков вышел из колонии

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