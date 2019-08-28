19 Сентября 2020
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Политика
Александр Поздеев, президент Западно-Уральского машиностроительного концерна (2014) | Фото: business-class.su

Налоговая подала иск о банкротстве пермской компании Поздеева

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району Перми подала иск о банкротстве компании "ЗУМК-Инвест", входящей в группу "Западно-Уральский машиностроительный концерн" Александра Поздеева. Сам бизнесмен ранее стал фигурантом уголовного дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Компанию уже пытались обанкротить бывшие работники, но суд отказал в удовлетворении иска.

В картотеке не уточняется сумма требований ИФНС. Иск подан сегодня и еще не принят к производству.

Напомним, "ЗУМК-Инвест" учрежден Поздеевым и компанией "ЗУМК-Инжиниринг", которая фигурировала в уголовном деле о невыплате зарплат. В феврале 2019 г. дело собственника группы компаний ЗУМК Александра Поздеева, директора и бухгалтера коммерческих организаций города ушло в суд.

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Налоговая подала иск о банкротстве пермской компании Поздеева

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Теги: ЗУМК-Инвест, Александр Поздеев



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