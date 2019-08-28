19 Сентября 2020
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле не связывают изнасилования в Анапе и Екатеринбурге с тотальной безнаказанностью полиции

В Кремле считают неприемлемыми преступления против половой неприкосновенности, которые совершают сотрудники полиции, вместе с этим не стоит делать вывод о "тотальной безнаказанности" правоохранителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о двух случаях насилия в Анапе и Екатеринбурге.

"Упомянутые случаи изнасилования абсолютно неприемлемы, отвратительны, но не нужно это связывать с полицейскими", - цитирует ТАСС Пескова. Представитель Кремля добавил, что преступления совершают, если это доказано судом, граждане.

Напомним, в Анапе правоохранители принудили несовершеннолетнюю к половому акту в обмен на то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности. Отмечается, что девушка в результате согласилась с требованиями полицейских.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел.

В Екатеринбурге в ночь на 18 августа произошел сходный инцидент. Следствие полагает, что трое действующих сотрудников полиции в служебном автомобиле полка ППСП совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Одного из правоохранителей отправили под домашний арест до 19 октября, двое других заключены под стражу на два месяца.

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В Кремле не связывают изнасилования в Анапе и Екатеринбурге с тотальной безнаказанностью полиции

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Теги: дмитрий песков, полицейские. изнасилования, анапа, екатеринбург



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