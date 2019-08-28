Пермяки мешают демонтажу упавшего башенного крана

В Перми приостановлен демонтаж упавшего на жилые дома крана. Об этом Накануне.RU сообщили в ООО УМ "Высота", которая эксплуатировала кран до падения и является ответственной за демонтаж крана.

Работы велись с 15 августа и были приостановлены из-за того, что в домах ул. 20/1, 20/2, 22 до сих пор проживают люди. Они не дают заехать на территорию.

"Кран был убран на детской площадке спортивной школы, на строительной площадке и на дороге. Дальше остаются дворы, частная территория. Зайти на эту территорию мы не можем. Жильцы не дают: во-первых, они закрывают ворота, не дают заехать автомобильной технике. Сейчас вопрос решается с администрацией Дзержинского района и с прокуратурой. Они должны каким-то образом решить вопрос, обеспечить нам доступ. Это со среды прошлой недели происходит. Сегодня приезжали эксперты, которые пытались туда зайти, люди саботируют. Они не пускают на стройку. Как будет официальное уведомление от администрации, что действительно люди расселены, и все, кто там находится, находятся незаконно, будет обеспечен вход с полицией или каким-то другим образом, что никто не будет препятствовать демонтажу крана, то тогда работы будут продолжены незамедлительно", - сообщили в компании, добавив, что работ осталось "на два дня".

Накануне.RU направило запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, инцидент произошел 27 мая, вечером. В результате ЧП пострадала машинистка. Она была госпитализирована. Сообщалось, что владелец упавшего на жилые дома крана, строительная группа (СГ) "Развитие", на время изучения обстоятельств инцидента, переселила жильцов из разрушенных домов. По предварительным данным, к падению крана привело резкое ухудшение погоды, а также баннер, который подрядная организация разместила на строительном кране.