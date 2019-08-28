Мэрия Нижневартовска выделила дополнительные деньги для помощи жителям дома, у которого сгорела крыша

Из бюджета Нижневартовска выделены дополнительные деньги для помощи пострадавшим от пожара жителям дома №5а по Спортивной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв. м. В школе №13 организован пункт временного размещения. Пострадавшие получили временное жильё и матпомощь.

Было проведено оперативное заочное голосование, одобрившее порядок и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки для погорельцев, которые разработал аппарат главы города Василия Тихонова. Дополнительная помощь будет осуществлена за счет средств муниципального бюджета.

Стоит отметить, что во время одной из последних встреч с жителями глава города Василий Тихонов рассказал о промежуточных итогах работы. В частности, сообщил, что подрядчик, отвечающий за восстановление кровли, выполняет взятые на себя обязательства раньше установленного срока. Также рабочие утеплят торцы дома.

"За этот вид работ вы проголосовали всем домом. Что касается ремонта подъездов, то он завершится до конца года. Подрядчик уже определен. Свои мероприятия также запланировал региональный Фонд капитального ремонта. Около каждого подъезда размещена информация о видах работ и сроках их выполнения", - сказал Тихонов.