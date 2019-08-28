Расходы россиян на подготовку детей к школе выросли в два раза за два года - ВЦИОМ

В преддверии начала нового учебного года россияне рассказали, в какую сумму обходятся им сборы детей в школу.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), примерно у половины наших соотечественников от 18 лет и старше есть дети или внуки школьного возраста (47%), и большинству из них (75%) в последние пять лет приходилось совершать траты в связи с обучением детей или внуков в школе. При этом 53% опрошенных ответили, что не имеют детей школьного возраста (7% только собираются отправлять ребенка в первый класс).

76% из тех, кто будет тратить деньги на подготовку к школе, купили или планируют купить школьную форму, 65% — школьно-письменные принадлежности, 64% — школьную сумку или рюкзак. Девять лет назад такие покупки делали гораздо реже: примерно половина из тех, кто отправлял ребенка в школу. Также 48% имеющих детей или внуков-школьников купили или будут покупать учебно-методические материалы и подарки или цветы учителю на 1 сентября. А вот сделать взнос на школьные нужды по договоренности с администрацией школы или добровольный взнос планируют реже — 26% и 18% из тех, кто отправит 1 сентября ребенка в школу.

В целом сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26986 руб. (против 12745 руб. в 2017 г.). Причем с ростом доли тех, кто планирует или уже потратился на покупку школьной формы и школьной сумки/рюкзака, наиболее существенно выросли размеры планируемых или совершенных трат именно по этим пунктам. Так, в среднем на комплект школьной формы (с учетом спортивной формы и обуви) в этом году респонденты планируют потратить 13431 руб., что практически в два раза больше, чем два года назад. А среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака оценивают в 3119 руб. (1785 руб. в 2017 г.).

Большую сумму в сравнении с 2017 г. планируют также выделить на учебно-методические материалы (3119 руб. vs 1197 руб.) и школьно-письменные принадлежности (2217 руб. vs 1773 руб.). Несмотря на снижение доли тех, кто планирует делать спонсорские взносы или взносы по договоренности на школьные нужды, их средняя сумма за два года также возросла. Так, на охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респонденты, отправляющие ребенка в школу, планируют отдать 1781 руб. (649 руб. в 2017 г.). А средняя сумма добровольного спонсорского взноса составляет в этом году 1625 руб. против 310 руб. два года назад. Самые низкие траты россияне, имеющие детей и внуков-школьников, планируют на подарки и цветы к 1 сентября (1177 руб.).