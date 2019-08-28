Рекорд Зеленского: его по-прежнему поддерживают 70% украинцев

70% граждан Украины по-прежнему доверяют президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Так, Зеленскому полностью доверяют 39% опрошенных, преимущественно доверяют - 31%, преимущественно не доверяют - 9%, совсем не доверяют - 8%, затрудняются сказать - 13%.

Также 72% опрошенных считают, что первоочередным шагом Зеленского должно стать прекращение огня в Донбассе. Это намного опережает даже требование повысить зарплаты и пенсии (44%) и снизить тарифы (31%). И, что примечательно, соответствует уровню его поддержки.

Интересно, что людям задавался вопрос, почему народ выбрал Зеленского. 55% ответили, что люди хотели радикального обновления власти, 39% - что не хотели, чтобы президентом оставался Петр Порошенко.

Отмечается, что никто из прежних президентов Украины не имел такой поддержки.

Как сообщало Накануне.RU, уже 50% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, в то время как при Петре Порошенко более 70% стабильно придерживались противоположного мнения.