Журналистам показали, как живет Антипинский НПЗ после "собянинских" менеджеров

Новое руководство Антипинского НПЗ, которому грозит крупнейшее банкротство в России, решило пойти навстречу журналистам и организовало пресс-тур по предприятию. Правда перед началом экскурсии, которую так ждала пресса, представители отдела по связям с общественностью сразу оговорились, что вопросы, связанные с банкротством предприятия и судебными тяжбами, подниматься не будут.

В качестве утешения представители завода анонсировали в сентябре встречу со своим генеральным директором Максимом Андриасовым, где он и ответит на все злободневные вопросы. Кстати, прошлое руководство АНПЗ в лице группы "Новый поток", которое сейчас находится в арестах и бегах, никогда не жаловало журналистов, а информацию о забастовках рабочих, инцидентах и ЧП приходилось выуживать по крупицам.

Сегодня журналистам выделили в качестве гида первого заместителя генерального директора по производству Сергея Панкова. Если не утомлять читателя и опустить техническую часть, то в сухом остатке было рассказано следующее:

Завод после трехмесячного простоя вышел на паритет и отпускает столько продукции, сколько может произвести – 20 тыс. тонн в сутки.

Сырье на завод поставляет "Сургутнефтегаз" и британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell, правда, с каких именно месторождений идет нефть, не рассказали – коммерческая тайна.

Завод находится в удовлетворительном техническом состоянии и сильных повреждений от длительной остановки не получил, хотя и "имелись проблемы". Персонал в две тысячи человек также остался на своих местах без сокращений и с оплатой труда.

В планах у АНПЗ выйти на мощность в 9-10 млн тонн продукции в год, вместо 7,5 соответственно, но для этого нужно проанализировать "экономическую составляющую" и принять решение о строительстве новой установки по производству высокооктанового бензина.

При этом похоже, что новое руководство оставило себе пространство для маневра (на всякий случай) в виде мантры про "плохое наследство". В частности, ранее генеральный директор посетовал, что оборудование по сути нового завода оценивается на "три с плюсом", так как эксплуатировалось с нарушениями. Однако как выяснилось в ходе пресс-тура – это не совсем так. "Я видел другие российские НПЗ и могу сказать, что наш имеет все шансы стать лучшим в стране", – признался заместитель директора.

Осталось неясным, как завод с новейшим оборудованием смог погрузить себя в чудовищную долговую яму и кто протянет ему руку помощи.

Как сообщало Накануне.RU, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.