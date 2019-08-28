19 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
ВСМ, скоростной поезд (2016) | Фото: gov.cap.ru

"Важно, чтобы мы не попали в финансовую кабалу". Текслер оценил перспективы строительства ВСМ Челябинск - Екатеринбург

Глава региона Алексей Текслер назвал "крайне дорогим" проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург и усомнился в заявленном пассажиропотоке. Об этом он сообщил на своей пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что строительство ВСМ оценивается в 350-400 млрд руб.

"Да, предполагается наличие гранта из федерального бюджета на две трети объема расходов, но на период строительства 6-7 лет объем средств, который в рамках проекта должен будет финансировать региональный бюджет это 7-12 млрд в год. Это огромные деньги. И здесь у меня есть сомнения. Я критикую проект с точки зрения финансовой модели. Я не уверен в том пассажиропотоке, который сегодня предполагается в этой модели", - подчеркнул он.

Поэтому он считает крайне важной помощь федерального бюджета, если не будет такого пассажиропотока, чтобы не переносить это на областной бюджет.

С другой стороны, реализация данного проекта позволит создать на Урале агломерацию, которая станет третьей по размерам в стране.

"Сегодня Челябинск занимает 446 место в мире, Екатеринбург – 368 место. При урбанизации такое объединение агломераций может передвинуть нас на 180-190 место, и наша агломерация станет третьей по размерам в стране. У такой агломерации есть точно перспектива", - заявил он.

При этом необходимо, чтобы Челябинск по развитию соответствовал уровню Екатеринбурга.

"Мы не хотим, чтобы Челябинск был местом для работы, а Екатеринбург – местом для отдыха. Здесь важно, чтобы мы сделали Челябинск абсолютно комфортным, перспективным городом, чтобы он ничем не уступал Екатеринбургу. Если мы подтянем Челябинск во всех смыслах к Екатеринбургу, тогда у проекта есть будущее. Но мне важно, чтобы мы не попали в финансовую кабалу при реализации этого проекта. Я сделаю все, чтобы разделить с кем-то риски, но сам проект мы будем вместе с Екатеринбургом продолжать", - подчеркнул он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строительство ВСМ "Челябинск - Екатеринбург" предварительно оценивается в 350 млрд руб. Челябинская область готова финансировать проект, но на этапе эксплуатации. ВСМ свяжет два центра, два аэропорта, а также Сысерть и Снежинск. Время в пути между Челябинском и Екатеринбургом составит 1 час 10 минут

На этапе строительства власти рассчитывают, что проект будет реализован на грант Российской Федерации, средства концессионера и банковское финансирование.

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"Важно, чтобы мы не попали в финансовую кабалу". Текслер оценил перспективы строительства ВСМ Челябинск - Екатеринбург

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Теги: ВСМ Челябинск-Екатеринбург, ВСМ, строительство, концессия, инвестор, Алексей Текслер,



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Ранее 18.12.2019 04:10 Мск ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском включили в стратегический план развития столицы Урала

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