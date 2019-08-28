Аэропорт Нижневартовска ждет масштабная реконструкция: начнут со взлетной полосы, не знавшей ремонта 20 лет

Депутаты думы Нижневартовска готовят обращение к губернатору Югры, где попросят включить капремонт городского аэропорта в соответствующие окружные программы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Спикер думы Максим Клец сообщил, что аэропорт городу жизненно необходим. Особо пристально его судьбой депутаты занялись весной нынешнего года. Это произошло после того, как руководство предприятия отказало одному из авиаперевозчиков в обслуживании его самолетов из-за технических ограничений на прием крупногабаритных воздушных судов.

"Чтобы детально разобраться в ситуации, мы пригласили представителей воздушной гавани на заседание профильного думского комитета, где выяснилось, что у предприятия есть и другие проблемы. И их необходимо решать комплексно, но собственных средств аэрогавани на это не хватит. Принято решение проработать вопрос и направить соответствующее обращение в адрес губернатора", - сказал Клец.

Первое, что необходимо аэропорту, - реконструкция взлётно-посадочной полосы, которую интенсивно загружают больше 20 лет, а последняя реконструкция была в 1997 году. Отсутствие дренажа, сильнейшее обводнение основания полосы, шелушение асфальтобетона приводят к многочисленным трещинам. Выполнение текущего ремонта силами аэродромной службы "Нижневартовскавиа" лишь сдерживает ситуацию, но не может обеспечить гарантированную работоспособность в ближайшем будущем. Также нужна модернизация самого здания аэровокзала, так как площадь пассажирского накопителя терминала №1 внутренних линий не позволяет в полной мере единовременно размещать необходимое количество пассажиров. Все проблемы предприятия обозначены в обращении и направлены губернатору.