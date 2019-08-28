Аэропорт Нижневартовска ждет масштабная реконструкция: начнут со взлетной полосы, не знавшей ремонта 20 лет

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск аэропорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Нижневартовска ждет масштабная реконструкция: начнут со взлетной полосы, не знавшей ремонта 20 лет

Депутаты думы Нижневартовска готовят обращение к губернатору Югры, где попросят включить капремонт городского аэропорта в соответствующие окружные программы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
Читайте также:

Спикер думы Максим Клец сообщил, что аэропорт городу жизненно необходим. Особо пристально его судьбой депутаты занялись весной нынешнего года. Это произошло после того, как руководство предприятия отказало одному из авиаперевозчиков в обслуживании его самолетов из-за технических ограничений на прием крупногабаритных воздушных судов.

"Чтобы детально разобраться в ситуации, мы пригласили представителей воздушной гавани на заседание профильного думского комитета, где выяснилось, что у предприятия есть и другие проблемы. И их необходимо решать комплексно, но собственных средств аэрогавани на это не хватит. Принято решение проработать вопрос и направить соответствующее обращение в адрес губернатора", - сказал Клец.

Первое, что необходимо аэропорту, - реконструкция взлётно-посадочной полосы, которую интенсивно загружают больше 20 лет, а последняя реконструкция была в 1997 году. Отсутствие дренажа, сильнейшее обводнение основания полосы, шелушение асфальтобетона приводят к многочисленным трещинам. Выполнение текущего ремонта силами аэродромной службы "Нижневартовскавиа" лишь сдерживает ситуацию, но не может обеспечить гарантированную работоспособность в ближайшем будущем. Также нужна модернизация самого здания аэровокзала, так как площадь пассажирского накопителя терминала №1 внутренних линий не позволяет в полной мере единовременно размещать необходимое количество пассажиров. Все проблемы предприятия обозначены в обращении и направлены губернатору.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аэропорт Нижневартовска ждет масштабная реконструкция: начнут со взлетной полосы, не знавшей ремонта 20 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт, Нижневартовскавиа, Максим Клец, Наталья Комарова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети