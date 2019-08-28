"Под Вышинского"? Обмен заключенными между Россией и Украиной переносится, - адвокат

Ожидавшийся в последних числах августа обмен заключенных в России граждан Украины на заключенных на Украине россиян переносится на неопределенный срок. Об этом, как сообщил сегодня ТАСС, заявил адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.

Он сказал, что "скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен".

После освобождения из-под стражи главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что "Вышинский будет идти на обмен". Ранее сообщалось, что Вышинского Киев не планирует менять в этот раз, рассчитывая на какую-то отдельную схему. А сам он отказывается, считая себя невиновным и не желая подавать соответствующее прошение.

Неожиданный поворот с его освобождением можно объяснить в рамках того, о чем "Стране" сообщил адвокат Рыбин. Он сказал, что не участвует в процессе обмена, но кое-что знает.

По его данным, в списке удерживаемых на Украине 33-х россиян трое уже были обменяны в 2017 году. Поэтому их срочно необходимо кем-то заменить, чтобы соответствовать 33-м украинцам, которых освободит Москва. Второй причиной, по его мнению, есть то, что в окружении Зеленского есть силы, которые не хотят обмена и которые "хотят обрушить рейтинг президента". В-третьих, есть еще процессуальные сложности.

Поскольку Зеленский на днях лично пообещал, что в ближайшие дни состоится обмен и он над этим работает, то на кону его рейтинг. Этим и может быть вызвано неожиданное решение освободить Вышинского. Не исключено, что в сложившихся обстоятельствах Зеленский мог прибегнуть к косвенной помощи России, чтобы непременно произвести обмен и не только спасти, но и укрепить свой рейтинг. В Кремле уже приветствовали освобождение Вышинского.