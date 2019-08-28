19 Сентября 2020
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россия украина флаги (2011) | Фото: Накануне.ru

"Под Вышинского"? Обмен заключенными между Россией и Украиной переносится, - адвокат

Ожидавшийся в последних числах августа обмен заключенных в России граждан Украины на заключенных на Украине россиян переносится на неопределенный срок. Об этом, как сообщил сегодня ТАСС, заявил адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин.
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Он сказал, что "скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен".

После освобождения из-под стражи главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что "Вышинский будет идти на обмен". Ранее сообщалось, что Вышинского Киев не планирует менять в этот раз, рассчитывая на какую-то отдельную схему. А сам он отказывается, считая себя невиновным и не желая подавать соответствующее прошение.

Неожиданный поворот с его освобождением можно объяснить в рамках того, о чем "Стране" сообщил адвокат Рыбин. Он сказал, что не участвует в процессе обмена, но кое-что знает.

По его данным, в списке удерживаемых на Украине 33-х россиян трое уже были обменяны в 2017 году. Поэтому их срочно необходимо кем-то заменить, чтобы соответствовать 33-м украинцам, которых освободит Москва. Второй причиной, по его мнению, есть то, что в окружении Зеленского есть силы, которые не хотят обмена и которые "хотят обрушить рейтинг президента". В-третьих, есть еще процессуальные сложности.

Поскольку Зеленский на днях лично пообещал, что в ближайшие дни состоится обмен и он над этим работает, то на кону его рейтинг. Этим и может быть вызвано неожиданное решение освободить Вышинского. Не исключено, что в сложившихся обстоятельствах Зеленский мог прибегнуть к косвенной помощи России, чтобы непременно произвести обмен и не только спасти, но и укрепить свой рейтинг. В Кремле уже приветствовали освобождение Вышинского.

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"Под Вышинского"? Обмен заключенными между Россией и Украиной переносится, - адвокат

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский, обмен



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