19 Сентября 2020
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Общество В России
Мария Миронова (2018) | Фото:Википедия

46-летняя Мария Миронова во второй раз станет мамой

Дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой Мария ждет второго ребенка. И срок, судя по видео в Instagram звезды, уже приличный.

"Какое же это чудное время в ожидании новой жизни. Время течет так медленно, как в детстве. В начале ты волнуешься, переживаешь, хочешь поторопить, живёшь в будущем. А потом в какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас, она есть, бьётся, хотя еще не родилась. И этот момент "здесь и сейчас" самый прекрасный и единственно настоящий", - написала актриса в своем блоге.

Миронова три раза была замужем, в первом браке – в 1992 году – у нее родился сын Андрей, который сейчас играет в театре им. Вахтангова. Сейчас личную жизнь актриса оберегает, и имя ее бойфренда (или мужа) неизвестно.

Сегодня же стало известно о рождении второй дочери у Эммануила и Ирины Виторган (у Эммануила еще есть двое детей от предыдущих браков). Актеру сейчас 79 лет, его супруге - 57, в прошлом году у них родилась первая дочка.

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46-летняя Мария Миронова во второй раз станет мамой

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Теги: мария миронова, беременность и роды, биография



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