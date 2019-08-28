На МАКС показали экспортный вариант МиГ-35

В подмосковном Жуковском показали экспортную модель истребителя МиГ-35. Комплектация самолёта нового поколения 4+++ оснащена радаром с активной фазированной решеткой, передает корреспондент Накануне.RU.

Он способен захватывать и сопровождать до 30 авиационных целей. Об этом рассказал журналистам глава корпорации МиГ Илья Тарасенко.

Самолёт оборудован современным комплексом оптико-электронной разведки, имеет оптико-локационную станцию, которая дает возможность эффективно проводить мониторинг, сопровождение и обзор воздушного, а также наземного пространства. Дистанция обнаружения целей до 200 км.