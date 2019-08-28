Руководство пермского Оперного предупреждает: Использование товарного знака "Дягилевский фестиваль" возможно только с разрешения театра

В сети появилось письмо исполнительного директора Пермского театра оперы и балета Андрея Борисова. В нём он уведомляет занимающую аналогичную должность в фонде поддержки музыкальных инициатив "MusicAeterna" Веронику Гайдель о том, что товарный знак "Дягилевский фестиваль" принадлежит исключительно театру, и использование его без разрешения грозит уголовной ответственностью, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем письме Борисов отмечает, что театр при поддержке минкульта проводит Дягилевский фестиваль, у которого есть много поклонников, и "участились попытки недобросовестных участников рынка использовать узнаваемый бренд "Дягилевский фестиваль" без согласия правообладателей".

"Для закрепления права приоритета и защиты исключительного права театра Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрирован товарный знак "Дягилевский фестиваль". Это подтверждается свидетельством № 642526 от 21 января 2018 года", - говорится в письме.

То есть, никто не может публично использовать это словосочетание, если на то нет санкции оперного театра.

"Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком "Дягилевский фестиваль" обозначения. Ставим вас в известность о том, что любые попытки незаконного использования этого товарного знака мы будем немедленно пресекать. Нарушителю грозит ответственность, вплоть до уголовной", - резюмировал Борисов.

Напомним, об уходе Курентзиса из Перми, где он несколько лет был худруком театра оперы и балета, стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он намерен остаться вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.