На Среднем Урале пожелтел ручей, впадающий в озеро Таватуй: возбуждено дело

На Среднем Урале возбуждено дело по факту порчи земли в поселке Таватуй.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в феврале этого года при осмотре поселковой улицы Свердлова были выявлены места сброса на почву коммунальных жидких отходов из двух канализационных колодцев, расположенных южнее многоквартирного дома №29 по данной улице. Это привело к появлению наледи желтого цвета на безымянном ручье, впадающем в озеро Таватуй.

Специалисты отобрали пробы воды из колодцев. Экспертиза показала, что концентрации веществ, обнаруженных в пробах, характерны для коммунальных жидких отходов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными биовеществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде). Сейчас идет расследование.

Как сообщало Накануне.RU, в июне этого года на Среднем Урале обнаружили огромную территорию, заваленную куриным пометом. В этом случае также расследуется уголовное дело.