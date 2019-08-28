Песков объяснил покупку мороженого Путиным у "той же самой" продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Песков отметил, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, это "очевидно".

"Честно говоря, даже не знаю, та же это продавщица или не та же. Поэтому здесь, что называется, вопрос не к нам", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Напомним, Путин традиционно не смог пройти на МАКСе мимо киоска с мороженым. Как и на прошлом авиасалоне, российский президент выбрал для себя и своего окружения "Коровку из Кореновки", протянув продавщице пять тысяч наличными. После этого он пошутил, мол, сдачу отдайте министру на развитие авиации – стоявший тут же глава Минпромторга России Денис Мантуров поблагодарил президента за щедрость. Вместе с Путиным мороженое попробовал и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.