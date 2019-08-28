Минобороны хочет взыскать с ОАК 50 миллиардов рублей через арбитраж

Минобороны хочет взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) 49,7 млрд руб. Таким образом, сумма исковых требований со стороны оборонного ведомства выросла в три раза (было 15,5 млрд руб.).

Представитель министерства в арбитражном суде пояснил, что цифры выросли "с учетом имеющихся дополнительных актов сдачи-приемки выполненных работ, которые не были заявлены в прошлом судебном заседании".

Суд принял уточненные требования к рассмотрению, передает РИА Новости.

Минобороны хочет взыскать неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на изготовление самолетов для ВМФ и ВВС.

Изначально в ноябре прошлого года военное ведомство подало иск на 5,4 млрд руб. В мае сумма выросла до 15,5 млрд руб., а в июне суд объединил в одно производство с этим иском еще два спора между Минобороны и ОАК.