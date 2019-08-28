В Ростовской области задержали рабовладельцев

Двое жителей Ростовской области подозреваются в использовании рабского труда.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело, 14 человек были освобождены.

По данным следствия, двое жителей Батайска подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства и средств к существованию.

После чего, якобы для трудоустройства, их доставляли в частное домовладение, где заставляли бесплатно выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Потерпевшие жили в помещении без надлежащих условий, при этом им угрожали, а документы забирали.

В прошлом году в Ставропольском крае арестован фермер, державший у себя рабов.

54-летний житель Ставрополя организовал на животноводческой точке подсобное хозяйство, на которое в качестве разнорабочих подыскал мужчину и женщину без определенного места жительства. Он обещал им заработную плату и жилье, но вместо этого удерживал потерпевших и заставлял бесплатно выполнять все его поручения.