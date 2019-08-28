Глава Минстроя призвал создавать в каждом регионе свои проектные институты на базе строительных компаний

Глава Минстроя Владимир Якушев призвал создавать в каждом регионе свои проектные институты на базе строительных компаний. Напомним, министр прибыл в Курган с официальным визитом. До официальной встречи с чиновниками региона Якушев в сопровождении врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова посетил строящиеся в городе объекты: новые дороги, парки и тд. После объезда в правительстве региона началось совещание, в котором приняли участие руководители департаментов правительства Курганской области и главы некоторых районов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нужно в каждом регионе создавать собственные проектные команды. Наиболее эффективно идет работа, когда проектные подразделения есть в составе строительных компаний. Вот тогда эта ситуация "летит". Потому что в течение пяти лет вам придется серьезно работать. Ведь во всех нацпроектах сегодня 75% ресурсов идут на капитальные вложения. И если сегодня не создать четкую проектную инфраструктуру в регионе, то вы просто будете мучиться каждый раз. Это я говорю везде, говорю своим бывшим коллегам - губернаторам, что если такой структуры на территории региона нет, то это не очень", - заявил Якушев.