Депутаты Большесосновского района не утвердили премию Буркову

Депутаты Большесосновского района на сегодняшнем заседании земсобрания утвердили размер премии по результатам работы за август главе района Вячеславу Буркову, которого ранее отправили в отставку, и спикеру Дмитрию Логинову, передает корреспондент Накануне.RU.

Размер премии Логинову составил 120% от оклада. Буркову - 0. Изначально было предложено, выплатить Буркову премию в размере 100% оклада, однако, решение поддержали только восемь человек. Четверо проголосовали "против", один воздержался. Для принятия решения проголосовать "за" должны были девять человек.

Также, как сообщает "Новый компаньон", депутаты приняли решение обратиться с иском в суд, чтобы взыскать с Вячеслава Буркова троекратное содержание и налоги, якобы выплаченные по итогам его предыдущей "отставки", если тот не вернет деньги в бюджет района добровольно.

Напомним решение о досрочной отставке было принято сегодня. Ранее депутаты уже отправляли в отставку Буркова, но глава оспорил это решение по суду. На работу ему удалось вернуться с трудом: в здание администрации он пробивался при поддержке силовиков.

Глава на заседании земсобрания заявил, что его досрочная отставка будет незаконной и призвал депутатов "прекратить возню" и начать работать. Решение Бурков будет оспаривать в суде.

Исполняющим обязанности главы района депутаты вновь назначили Владимира Трескова.