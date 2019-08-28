Utair договорилась с Boeing о подготовке пилотов на тренажерах 737 NG

Авиакомпания Utair заключила сервисное соглашение с Boeing о подготовке своих пилотов в учебном и научно-исследовательском центре корпорации в "Сколково". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, в ближайшие два года пилоты Utair пройдут подготовку в объеме более 2 тыс. часов на двух полнопилотажных тренажерах для самолетов Boeing 737 NG.

Utair эксплуатирует несколько самолетов линейки Boeing-737 NG (в нее входят модели -600/-700/-800/-900). Также перевозчик заказал Boeing 737 MAX, однако пока эти машины не поставлены в связи с "приземлением" модели по всему миру из-за выявленных дефектов ПО.