В Перми комиссия по землепользованию рекомендовала мэру разрешить еврейской общине строить свой центр

Комиссия по землепользованию и застройке администрации Перми рекомендовала главе города Дмитрию Самойлову разрешить еврейской общине строить свой центр, против которого ранее выступали местные жители, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина, "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили. 12 августа они все-таки состоялись.

На заседании комиссии по землепользованию и застройке стало известно, что публичные слушания посетили 186 человек. Поступило 24 предложения и большинство из них – в поддержку проекта. Земля площадью 0,64 га выделена еврейской национальной общине более трех лет назад. На слушаниях презентовали концепцию строительства благотворительного общественного центра многоцелевого назначения. По замыслу разработчиков, в нем будут проводиться образовательно-досуговые программы для детей и молодежи, праздничные и культурные мероприятия, а также будет размещен Еврейский музей – центр толерантности.

Территория преобразится в благоустроенную общедоступную зеленую зону с современными ландшафтными решениями, игровыми и спортивными площадками. Согласно проекту, высота здания центра не будет превышать трех-четырех этажей, рядом с ним будет размещена собственная парковка. Публичные слушания признаны состоявшимися. Комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала главе города предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков.