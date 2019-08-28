19 Сентября 2020
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Электромеханическое подъёмное устройство (ЭКПУ-2) для посадки-высадки людей с ограниченными возможностями в железнодорожные вагоны (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод продемонстрировал подъёмник для посадки-высадки людей с ограниченными возможностями в железнодорожные вагоны

Уралвагонзавод (входит в Государственную корпорацию Ростех) на Международном железнодорожном салоне PRO//Движение.Экспо впервые показал электромеханическое подъёмное устройство (ЭКПУ-2), предназначенное для посадки-высадки людей с ограниченными возможностями в железнодорожные вагоны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, данная модель является оригинальной разработкой АО "Центральный научно-исследовательский институт материалов" (ЦНИИМ, входит в группу УВЗ). ЭКПУ-2 создана в рамках программы диверсификации производства с использованием передовых технологий ОПК.

Устройство, отвечающее требованиям программы "Доступная среда", сможет значительно облегчить возможности использования пассажирских вагонов инвалидами-колясочниками. Подъёмник оборудован механизмом горизонтального перемещения. Устройство можно использовать в вагонах со всеми типами дверей. Грузоподъёмность увеличена до 300 кг, что выгодно отличает его от иных аналогов.

Электромеханическое подъёмное устройство (ЭКПУ-2) для посадки-высадки людей с ограниченными возможностями в железнодорожные вагоны(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Планируется, что устройство будет располагаться в переднем тамбуре головного вагона по правой и левой стороне. Его можно компактно сложить и убирать во входящий в комплект специальный шкаф.

По словам заместителя генерального директора по гражданской продукции Кирилла Томащука, подъёмник прошёл все необходимые испытания и готов к эксплуатации. Интерес к устройствам уже проявили на "Демиховском машиностроительном заводе" и ряде других производителей подвижного состава.

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Уралвагонзавод продемонстрировал подъёмник для посадки-высадки людей с ограниченными возможностями в железнодорожные вагоны

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Теги: Уралвагонзавод, подъёмник, устройство, инвалид, вагон, люди с ограниченными возможностями



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