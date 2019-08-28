"Заслуживает уважения". Якушев остался доволен увиденным в Кургане

28 августа в Курган с официальным визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. До официальной встречи с чиновниками региона Якушев в сопровождении врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова посетил строящиеся в городе объекты: новые дороги, парки и тд. После объезда в правительстве региона началось совещание, в котором приняли участие руководители департаментов правительства Курганской области и главы некоторых районов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если посчитать в каждом субъекте Российской Федерации количество финансовых ресурсов, которые поступают в рамках всех национальных проектов, то главная задача - сложить их воедино и получить синергетический эффект. Потому что если мы с вами раздергиваем все национальные проекты как лоскутное одеяло, то, если мы берем жилищное строительство, то при нем у нас должны быть дороги, при нем у нас должны быть социальные объекты: школы, медицинские учреждения... мы все это должны сделать таким образом, чтобы создавать совершенно иную среду, где сегодня хотят проживать наши граждане", - заявил Якушев.

Он подчеркнул, что граждане должны ощущать эффект от национальных проектов на каждой территории, такую задачу ставит президент России Владимир Путин. "И эта задача сегодня стоит перед региональными и муниципальными командами. Я всегда рассчитываю на то, что эти команды работают, как единый механизм, для достижения целей, которые перед нами стоят", - сказал Владимир Якушев.

"Мы сейчас проехали и посмотрели практически все объекты в Кургане, которые сейчас ремонтируются. Я удивлен, в хорошем смысле этого слова. То, что я увидел, за очень короткий промежуток времени сделано в Кургане, это заслуживает уважения", - отметил федеральный министр, который посетил ЦПКиО, улицу Омскую, проспект Мальцева и ряд других объектов.

"Это реальная синергия тех ресурсов, которые поступили на территорию в рамках национальных проектов. Я удовлетворен на сегодняшний день тем, что здесь происходит, как идут работы. Я всегда очень аккуратно делаю прогнозы, но я вижу, что до 31 декабря этого года есть все предпосылки закончить работы в срок. Я хочу сказать, что если в регионах не исполняются те или иные проекты, то это уже невыполнение в целом федерального проекта, а, следовательно, и национального", - отметил глава Минстроя.