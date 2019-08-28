Для тушения крупного пожара под Ростовом привлекли специальный поезд

Под Ростовом-на-Дону произошло крупное возгорание сухой травы и камыша.

По данным МЧС, пожар случился на северо-западной окраине Батайска. Был объявлен повышенный ранг опасности, открытое горение удалось ликвидировать после шести часов тушения. Площадь возгорания достигла 5 гектаров, к настоящему моменту оно потушено.

К работам привлекали 85 спасателей и 23 спецмашины, поскольку все происходило в труднодоступной местности. Из-за угрозы распространения огня использовали пожарный поезд.

По сведениям МЧС, угрозы для населенных пунктов не было. О пострадавших не сообщается, ущерб пока неизвестен, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно стало известно, что в Министерстве природы России придумали новые меры по борьбе с лесными пожарами. Документ уже направлен в Правительство РФ.