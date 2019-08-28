"Водный мир" для пятого губернатора: общественность призвала спасать Шершни

В Общественной палате Челябинска несколько неожиданно решили озаботиться проблемами водной безопасности города-миллионника. На сегодняшний день Челябинск является единственным в России мегаполисом, не имеющим резервного, кроме Шершневского водохранилища, источника водоснабжения, но ситуация в Шершнях с каждым годом лишь ухудшается.

Корреспондент Накануне.RU побывал на круглом столе "Проблемы Шершневского водохранилища. Жизнеобеспечение и благоустройство прилегающих территорий" и записал наиболее пугающие оценки и прогнозы экспертов.

Начнем с банальности: проблему водоснабжения Челябинска как города-миллионника власти стали осознавать еще в позднем СССР, но затем последовал развал страны и, так сказать, по наследству все это досталось руководителям Челябинской области. Первому назначенному президентом Борисом Ельциным губернатору области Вадиму Соловьеву по понятным причинам было не до проблем водоснабжения – в начале 90-х реально маячил призрак голода в уральских городах, социальный взрыв был не картинкой из ТВ, а реальностью. Затем занимавший губернаторскую должность около 14 лет Петр Сумин время от времени пытался заниматься решением проблемы, по крайней мере в начале "нулевых" появился проект строительства и переброски воды из Долгобродского канала, правда, не то что довести его до ума, а в принципе сделать рабочий проект так и не удалось.

Преемники Сумина – Михаил Юревич и Борис Дубровский – отдавали предпочтение в своей работе совсем другим приоритетам, например, к обоим сегодня имеются претензии надзорных органов (против Юревича расследуется уголовное дело по хищениям средств на дорожном строительстве, против Дубровского идет процесс по обращению антимонопольной службы на подозрение в сговоре губернатора и дорожников). Кроме того, Дубровский и команда несколько лет носились с идеей проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, ждали руководителей двадцати кажется стран, какая уж тут вода и проблемы ее низкого качества и просто нехватки!

Вставший у руля региона в марте текущего года врио губернатора Алексей Текслер, насколько известно, пока в принципе не занимался данным вопросом и нигде публично не высказывался на обозначенную тему. В приоритете у него наиболее острые и заметные темы – экология, рекультивация Коркинского разреза, снижение выбросов промышленных предприятий, организация работы транспорта в Челябинске. И до воды у Текслера руки в буквальном смысле слова еще не дошли, между тем, любому понятно – случись что с Шершнями, и миллионный город, а также вся прилегающая агломерация (Копейск, Коркино, Еманжелинск, Сосновский район, всего около 1,6 млн человек) окажутся на грани катастрофы. Без всякого преувеличения и в буквальном смысле слова!

Сегодня Челябинск и пригороды в день "выпивают" порядка 550 тыс. кубических метров воды из Шершневского водохранилища, но есть одно очень существенное обстоятельство. Как заявил присутствовавший на круглом столе сегодня председатель комиссии по инфраструктуре городской думы Челябинска Александр Вышегородцев, возвращается после очистки потребленных водных ресурсов всего порядка 320-350 тыс.

Разница (как минимум) в 100 тыс. и выше кубометров просто, выходит, без всякой очистки сбрасывается в реки, прежде всего Миасс, отсутствие нормальных современных очистных сооружений, нормально функционирующей системы водозабора и дальнейшей очистки воды приводит к загрязнению самих Шершней. Каждый год начиная с июля вода в водохранилище отдает зеленью из-за цветения водорослей, специалистам горводоканала приходится, если говорить просто, использовать для первичной очистки все больше и больше химикатов и реагентов. Плюс неконтролируемая застройка берега Шершневского водохранилища поселками и дачными товариществами, ни один такой объект не имеет сегодня собственных очистных сооружений и все отходы жизнедеятельности с берегов сбрасываются напрямую в… водохранилище.

Вопрос по строительству и эксплуатации альтернативного источника водоснабжения не просто назрел, сейчас это уже в буквальном смысле вопрос безопасности людей и городских коммуникаций.

Представитель МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (ПОВВ) Валентина Аксенова привела ряд не менее показательных цифр. Всего объем водного зеркала Шершней составляет порядка 150 млн кубических метров, по словам специалиста, это очень небольшой объем и летом он довольно быстро прогревается на солнце. Отсюда появление в воде различных микроорганизмов, водорослей и т.д., что приводит к необходимости дополнительно чистить воду в ПОВВ для дальнейшей подачи потребителю. Однако и это уже не спасает, как результат – неприятный цвет и запах живительной влаги, на это постоянно жалуются жители Челябинска. Самое печальное, по мнению Аксеновой, даже если будет запущен переток в Шершни воды из Долгобродского канала, кардинально, к сожалению, мало что изменится для конечного потребителя.

"Вода в Долгобродке – иного качества, для ее очистки опять потребуется новый состав реагентов, так что с качеством водоснабжения вопрос не решится", – констатировала специалист.

Наиболее эмоциональным было выступление на сегодняшнем собрании экономиста Владимира Гаврилова, он, кстати, входит в рабочую группу при областном правительстве, которая как раз занимается "водной проблемой". Гаврилов сразу же "проехался" по всем болевым точкам – от состояния ливневых канализаций в Челябинске до погубленных резервных источников водоснабжения, запроектированных еще в советское время. Гаврилов справедливо отметил, что в результате дорожных работ в Челябинске в асфальт в буквальном смысле слова были закатаны люки ливневой канализации, сама ливневка как система сбора сточных вод засыпана строительным мусором и прочее. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать – сейчас все городские стоки так или иначе напрямую текут и собираются в речках, попадая в том числе и в Шершневское водохранилище и главную водную артерию – реку Миасс.

По словам Гаврилова, еще в советское время как альтернативный источник питьевой воды для Челябинска была назначена водная линза так называемого Сухорыжского подземного водохранилища. Но в начале "нулевых" на эти земли пришел и стал хозяйствовать агрохолдинг "Ариант" и сегодня подземные запасы Сухорыжской линзы уже нельзя использовать.

"Есть артезианские источники, но надо понимать, что их возможности сильно ограничены, по отдельным данным, они не могут давать свыше 15% потребности Челябинску в воде", – подытожил экономист. По его словам, "еще вчера" нужно было садиться и делать комплексную программу по новой схеме водоснабжения и водоотведения Челябинска, а заниматься этим сегодня – просто необходимость! Тем более что в федеральном бюджете деньги на решение подобного рода проблем предусмотрены и ежегодно выделяются, как пример была приведена Ростовская область и ее руководители, получившие в 2016 году на решение аналогичных задач более 40 млрд руб.

Присутствовавший на круглом столе депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев подтвердил – деньги федерацией предусмотрены и ежегодно выделяются, другой вопрос, почему региональные власти (прежде всего предшественники нынешнего врио губернатора) до сих пор не разработали соответствующую программу и не подали заявку?

Текущий объем средств федерального "пирога" по программам "Чистая вода" – около 247 млрд руб., но это, почему-то, мало кому интересно в Челябинской области. Барышев со своей стороны заявил о готовности поддерживать и в хорошем смысле слова "проталкивать" программы, разработанные для Челябинской области. К сожалению, и это признали все присутствующие, проблемы с доступностью к чистой воде характерны не только для Челябинска, но и для прочих территорий, там масштабы, разумеется, меньше, тем не менее, решать эти вопросы также необходимо.

Наверное, лучше всего итог обмену мнениями и дискуссии подвел все тот же депутат Александр Вышегородцев, заявивший буквально следующее.

"Чиновники у нас, как известно, птицы "гордые", не пнешь – не полетит! С другой стороны, известно, так сложилось, что любая инициатива у нас наказуема, статью за превышение должностных полномочий никто не отменял. Необходимо с помощью общественности поднимать эти проблемы и выносить во властные структуры, необходимо, полностью согласен с коллегами, разработать и запускать соответствующую программу", – резюмировал Вышегородцев.

Очевидно, что вода, её качество и количество должны стать приоритетом в деятельности нового губернатора Челябинской области, которого предстоит избрать уже 8 сентября. Вместо красивых прожектов предшественника, у Алексея Текслера есть шанс реально улучшить жизнь горожан на целые поколения вперед.