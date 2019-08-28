19 Сентября 2020
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Экономика В России
МС-21 ОАК (2019) | Фото:uacrussia.ru

Банк Ростеха выдаст "Иркуту" 10 млрд рублей для запуска в серию самолета МС-21

"Опорный банк госкорпорации Ростех" "Новикомбанк" организует финансирования корпорации "Иркут" (входит в ОАК, а ОАК входит в Ростех) на 10 млрд руб., соглашение было подписано на авиасалоне МАКС-2019. Деньги пойдут на проект МС-21-300, в том числе на сертификацию и разворачивание серийного производства (к которому, по словам руководства компании и правительства России, "Иркут" приступит в 2021 году).
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Стоит отметить, что в начале июля "Новикомбанк" "организовал финансирование" (в банке настаивают на таком обозначении открытия кредитных линий) на 25 млрд руб. для ОАК. Эта новость пришла на фоне заявлений главы Ростеха Сергея Чемезова о том, что переходящая под крыло госкорпорации ОАК имеет огромное количество кредитов, по которым платит проценты, но вот тело кредита, по сути, не будет возвращено никогда.

При этом в конце июня ОАК на годовом собрании акционеров отказалась от выплаты дивидендов и части вознаграждений менеджменту – поскольку отсутствует чистая прибыль. А Чемезов в интервью телеканалу "Россия 1" заявил: "Дело в том, что у ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда".

Также глава Ростеха считает, что банки и также "получили с лихвой" с учетом ежегодных процентов. "Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим... будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", - заявил он.

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Банк Ростеха выдаст "Иркуту" 10 млрд рублей для запуска в серию самолета МС-21

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Теги: новикомбанк, ростех, иркут, оак, мс-21, кредит



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