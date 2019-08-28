Абызова обвинили в незаконном получении 32 млрд рублей по новому делу

Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Эту сумму получила компания, конечным бенефициаром которой был бывший министр, заявил следователь в Мосгорсуде.

Как сообщает "Интерфакс", суд рассматривает жалобу защиты Абызова на арест имущества по другому уголовному делу - об организации преступного сообщества и мошенничестве.

О новом уголовном деле экс-министра стало известно 27 августа. Сообщалось, что его уже соединили в одно производство с первоначально возбужденным уголовным делом.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд руб.

Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Ранее адвокаты предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Абызов не сотрудничает со следствием и отказался от дачи показаний. По делу Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд руб.