Над Средним Уралом пройдут сильнейшие ливни: предупреждение от МЧС

На Среднем Урале опять испортится погода. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 28 августа и в течение суток 29 августа в регионе местами ожидаются очень сильные дожди. Как напомнили в ведомстве, если вы попали в чрезвычайную ситуацию и требуется помощь пожарных или спасателей - звоните по телефону 101 или на единый номер для вызова всех экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Екатеринбург придет осень и синоптики больше не обещают жары.