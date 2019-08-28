19 Сентября 2020
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дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

Над Средним Уралом пройдут сильнейшие ливни: предупреждение от МЧС

На Среднем Урале опять испортится погода. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 28 августа и в течение суток 29 августа в регионе местами ожидаются очень сильные дожди. Как напомнили в ведомстве, если вы попали в чрезвычайную ситуацию и требуется помощь пожарных или спасателей - звоните по телефону 101 или на единый номер для вызова всех экстренных служб 112.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Екатеринбург придет осень и синоптики больше не обещают жары.

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Над Средним Уралом пройдут сильнейшие ливни: предупреждение от МЧС

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Теги: дожди, ливни, МЧС, предупреждение, Средний Урал



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