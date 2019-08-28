Регионы "тюменской матрешки" стали наименее криминогенными в России

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа заняли последние строчки в рейтинге криминогенности регионов России. Исследование провел Институт региональных проблем, передает корреспондент Накануне.RU.

Задача рейтинга — на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать ее взаимосвязь с показателями уровня жизни людей. Составители рейтинга оценивали социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял 83-е место в рейтинге криминогенности. По итогам мая криминальные факторы продемонстрировали существенный спад в основном за счет сокращения удельного количества экономических преступлений (на 83%), взяток (на 20%) и случаев страхового мошенничества (на 33%). Социальные и экономические показатели в основном демонстрировали позитивную динамику: долги по зарплатам снизились до привычного для региона минимального уровня (на 67%), индекс бедности снизился более чем на 2%, задолженность по налогам сократилась на 17%.

Ханты-Мансийский автономный округ занял 82-е место. Динамика показателей во многом сходна с Ямалом, но за счет большего населения и большей диверсификации экономики она носит более разнонаправленный характер. Так, экономическая преступность выросла (на 37%), как и мошенничества со страховками (на 14%), но при этом снизилось количество насильственных тяжких преступлений (на 5%) и ДТП (на 5%). Номинальные зарплаты выросли на 21% (до 85,4 тыс. руб.), но одновременно выросла и официальная безработица (на 0,2%).

Добавим, что в ТОП-5 регионов, ухудшивших позиции, оказалась Курганская область. Она переместилась с 75-го на 70-е место. Социально-экономические показатели региона стагнируют на крайне низком уровне, по многим позициям область стала сравнима с республиками Северного Кавказа. На этом фоне в Курганской области фиксируется рост преступности по большинству учитываемых в рейтинге показателей: уровень тяжких преступлений за месяц вырос на 8%, экономических — на 46%, преступлений, связанных с наркотиками, — на 19%, а уровень взяточничества — на 25%. При этом удельное количество регистрируемых ДТП выросло на 22%.