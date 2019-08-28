В Новосибирске из-под завалов достали тело третьего погибшего

В Новосибирске спасатели достали из-под обломков тело последнего пропавшего человека при обрушении реконструируемой насосной станции.

По данным "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), всего в результате происшествия погибли трое человек, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, на месте происшествия работали восемь человек.

Ранее в МЧС сообщили, что здание состоит из двух этажей, часть его находится на реконструкции, еще часть снесена. Стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом, рухнула в котлован.

СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что причиной обрушения могли стать нарушения при строительстве.