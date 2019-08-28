Руководство Антипинского НПЗ поделилось планами развития завода

В планах у нового руководства Антипинского нефтеперерабатывающего завода - выйти на 9-10 млн тонн продукции в год. Сейчас показатели завода составляют 7,5 млн тонн в год. Соответствующее заявление сделал первый заместитель генерального директора по производству АГПЗ Сергей Панков во время общения с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

"В августе после простоя завод уже вышел на мощность 485 тыс. тонн. В сентябре выйдет на 600 тыс. тонн. Весь персонал завода остался на своих местах, сокращений не было", - сообщил он.

При этом, из какого месторождения предприятие черпает сырье в данный момент Сергей Панков не ответил, сославшись на коммерческую тайну. Техническое состояние предприятия оценивают как удовлетворительное, были проблемы с установкой по производству высокооктанового бензина, однако в итоге она была запущена.

Также планируется построить новую установку для гидро крекинга вакуумного газойля, иными словами — производства автомобильного топлива. Место для строительства уже определено — это пустырь рядом с АНПЗ.

"Мы ведем экономический расчет, посмотрим на свои мощности и поймем, выгодно ли содержать вторичную переработку", - сообщил Сергей Панков.

Отметим, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод под руководством гендиректора предприятия Максима Андриасова возобновил производственный цикл 18 июля 2019 г.

Добавим также, что Антипинский НПЗ обратился в суд с иском о самобанкротстве, однако решение о принятии заявления к производству было оспорено в апелляции. Рассмотрение дела остановлено. Сам Мазуров и бывший генеральный директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по иску Сбербанка. Лисовиченко параллельно пытался отсудить у завода "золотой парашют" в размере $10 млн.

Как сообщало Накануне.RU, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.