19 Сентября 2020
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Антипинский НПЗ (2019) | Фото: Накануне.RU

Руководство Антипинского НПЗ поделилось планами развития завода

В планах у нового руководства Антипинского нефтеперерабатывающего завода - выйти на 9-10 млн тонн продукции в год. Сейчас показатели завода составляют 7,5 млн тонн в год. Соответствующее заявление сделал первый заместитель генерального директора по производству АГПЗ Сергей Панков во время общения с журналистами, передает корреспондент Накануне.RU.

"В августе после простоя завод уже вышел на мощность 485 тыс. тонн. В сентябре выйдет на 600 тыс. тонн. Весь персонал завода остался на своих местах, сокращений не было", - сообщил он.

При этом, из какого месторождения предприятие черпает сырье в данный момент Сергей Панков не ответил, сославшись на коммерческую тайну. Техническое состояние предприятия оценивают как удовлетворительное, были проблемы с установкой по производству высокооктанового бензина, однако в итоге она была запущена.

Антипинский НПЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

Также планируется построить новую установку для гидро крекинга вакуумного газойля, иными словами — производства автомобильного топлива. Место для строительства уже определено — это пустырь рядом с АНПЗ.

Антипинский НПЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы ведем экономический расчет, посмотрим на свои мощности и поймем, выгодно ли содержать вторичную переработку", - сообщил Сергей Панков.

Антипинский НПЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод под руководством гендиректора предприятия Максима Андриасова возобновил производственный цикл 18 июля 2019 г.

Добавим также, что Антипинский НПЗ обратился в суд с иском о самобанкротстве, однако решение о принятии заявления к производству было оспорено в апелляции. Рассмотрение дела остановлено. Сам Мазуров и бывший генеральный директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по иску Сбербанка. Лисовиченко параллельно пытался отсудить у завода "золотой парашют" в размере $10 млн.

Как сообщало Накануне.RU, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

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Руководство Антипинского НПЗ поделилось планами развития завода

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Теги: Антипинский НПЗ, завод, производство



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Ранее 28.08.2019 15:58 Мск Журналистам показали, как живет Антипинский НПЗ после "собянинских" менеджеров

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