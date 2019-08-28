19 Сентября 2020
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Наука и техника Свердловская область
&quot;Уралтехфильт-Инжиниринг&quot;, производственный корпус в Дегтярске (2019) | Фото: Информационный портал Свердловской области

В городе-спутнике Екатеринбурга запущено новое высокотехнологичное производство

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов открыл новый производственный корпус в Дегтярске.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, речь идет о предприятии "Уралтехфильтр-Инжиниринг", с использованием инструментов господдержки расширившим линейку промышленных фильтров и оборудования, которые будут, в том числе, экспортироваться в страны Европы, Африки и Азии. Реализация проекта осуществлена при поддержке фонда технологического развития промышленности Свердловской области, созданного по инициативе губернатора Евгения Куйвашева и российского фонда развития промышленности.

"Уралтехфильт-Инжиниринг", производственный корпус в Дегтярске(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

"Уралтехфильт-Инжиниринг", производственный корпус в Дегтярске(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

Как отметил Алексей Орлов, новый участок позволил повысить производительность труда, расширить номенклатуру производимой продукции, в том числе для внешних рынков, создать новые рабочие места, что в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В декабре 2018 года предприятие привлекло 60 млн рублей в виде льготного займа через фонды развития промышленности. Средства пошли на приобретение высокотехнологичного оборудования, что позволило увеличить производство фильтрующих элементов для технологической очистки газа и жидкостей в два раза – с 22,5 до 45 тыс. единиц в год и создать 20 новых рабочих мест.

"Уралтехфильт-Инжиниринг", производственный корпус в Дегтярске(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

"Уралтехфильт-Инжиниринг", производственный корпус в Дегтярске(2019)|Фото: Информационный портал Свердловской области

По словам генерального директора "Уралтехфильтр-Инжиниринг" Ивана Зайчикова, предприятие планирует дальнейшее расширение, а также строительство помещений для улучшения условий работы сотрудников - раздевалки, столовой и газовой котельной.

Справка

"Уралтехфильтр-Инжиниринг" специализируется на выпуске фильтрующих элементов. Сегодня линейка продукции включает свыше пяти тысяч конструкторских исполнений. В планах - запуск нового производства нитенамотных фильтрующих элементов, освоение технологии термоформинга листовых полимерных материалов и автоматизация переработки тонколистового стального проката.

Напомним, недавно губернатор Евгений Куйвашев дал поручение главе Дегтярска Вадиму Пильникову изучить и проработать вопрос строительства прямой дороги, соединяющей город-спутник с Екатеринбургом. В прошлом году свердловские муниципалитеты получили дополнительные средства из областного бюджета, Дегтярск получил субсидии на 330 тыс. рублей.

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В городе-спутнике Екатеринбурга запущено новое высокотехнологичное производство

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Теги: Дегтярск, производство, открытие



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