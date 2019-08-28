Семья Текслера уже перебралась в Челябинск: "Супруга немного поворчала"

19 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Ирина Текслер (2019) | Фото: instagram.com/alexeytexler.officia

Семья Текслера уже перебралась в Челябинск: "Супруга немного поворчала"

Семья главы Южного Урала Алексея Текслера уже переехала в Челябинск. Об этом он заявил сегодня на своей пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подчеркнул, что для него важно, чтобы семья была рядом, поэтому они не сомневались в переезде.

"Я хочу, чтобы и супруга, и ребенок полюбили город. Моя жена немного поворчала, потому что мы только пять лет, как переехали в Москву, а до этого тоже много ездили", - отметил он.

Алексей Текслер, Ирина Текслер(2019)|Фото: instagram.com/alexeytexler.officia

Напомним, уроженец Челябинска Алексей Текслер успел поработать в Норильске, в том числе в ГМК "Норникель", в Норильске же, уже будучи мэром, встретил свою будущую жену. Затем в Казахстане руководил золотодобывающей компанией "Полюс золото" и даже выучил казахский язык, затем перевелся в красноярский офис компании. В 2013 году перебрался в Москву - получил назначение в Министерство энергетики.

Супруга Текслера Ирина работала в Норильске на "Канале-7", вела спортивную рубрику. На конкурсе региональных журналистов выиграла приз - обучение в Москве, в школе журналистики. После ее успешного окончания получила предложение остаться работать в Москве, но вернулась в Норильск, где и познакомилась с главой города - Текслером. Руководила магазином сети "Л’Этуаль" в Норильске, после переезда за мужем в Москву открыла на Арбате фитнес-клуб "Тонус-клуб", однако теперь уже продала этот бизнес. Участница конкурсов красоты: "Мисс Спортивность Таймыра" в Норильске и "Миссис Москва - 2016" в Москве. Сын на момент назначения отца врио губернатора обучался в школе в Москве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Семья Текслера уже перебралась в Челябинск: "Супруга немного поворчала"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, семья Текслера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети