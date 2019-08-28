Семья Текслера уже перебралась в Челябинск: "Супруга немного поворчала"

Семья главы Южного Урала Алексея Текслера уже переехала в Челябинск. Об этом он заявил сегодня на своей пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подчеркнул, что для него важно, чтобы семья была рядом, поэтому они не сомневались в переезде.

"Я хочу, чтобы и супруга, и ребенок полюбили город. Моя жена немного поворчала, потому что мы только пять лет, как переехали в Москву, а до этого тоже много ездили", - отметил он.

Напомним, уроженец Челябинска Алексей Текслер успел поработать в Норильске, в том числе в ГМК "Норникель", в Норильске же, уже будучи мэром, встретил свою будущую жену. Затем в Казахстане руководил золотодобывающей компанией "Полюс золото" и даже выучил казахский язык, затем перевелся в красноярский офис компании. В 2013 году перебрался в Москву - получил назначение в Министерство энергетики.

Супруга Текслера Ирина работала в Норильске на "Канале-7", вела спортивную рубрику. На конкурсе региональных журналистов выиграла приз - обучение в Москве, в школе журналистики. После ее успешного окончания получила предложение остаться работать в Москве, но вернулась в Норильск, где и познакомилась с главой города - Текслером. Руководила магазином сети "Л’Этуаль" в Норильске, после переезда за мужем в Москву открыла на Арбате фитнес-клуб "Тонус-клуб", однако теперь уже продала этот бизнес. Участница конкурсов красоты: "Мисс Спортивность Таймыра" в Норильске и "Миссис Москва - 2016" в Москве. Сын на момент назначения отца врио губернатора обучался в школе в Москве.