Зеленский продолжил антироссийский курс Порошенко, - депутат Рады

Новый украинский президент Владимир Зеленский продолжил политику своего предшественника Петра Порошенко. Об этом сказал депутат новой Верховной рады и экс-спикер МИД Украины Олег Волошин на канале "112".

Он подчеркнул, что избиратели Юго-Востока, голосуя за Зеленского, голосовали за мир с Россией, а это значит отказ от вступления во враждебный военный блок НАТО. Но Зеленский полностью продолжил курс Порошенко, в том числе отказываясь урегулировать конфликт в Донбассе.

Также Волошин отметил, что Зеленского полностью устраивает внешнее управление страны.