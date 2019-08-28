В Салехарде может рухнуть жилой дом: мох и плесень начали разъедать фундамент

Ямальские представители Общероссийского народного фронта проверили, как идет капитальный ремонт трех домов в столице округа. Как выяснилось, в одном из зданий протекает канализация. В мэрию направлено обращение с просьбой призвать управляющую компанию устранить поломку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

Общественники посетили три адреса: Подшибякина, 15, Губкина, 6а и улица Глазкова, 6а. Здесь проводится обшивка цоколя, меняют общедомовые двери и окна, обновляют фасад, а также приводят в порядок системы водо- и электроснабжения. Однако один из жителей дома №6в по Глазкова заявил, что в здании уже давно течет канализация, которая проходит прямо под полами квартир. По его словам, управляющая компания должна была "все взвесить и расставить приоритеты в отношении ремонта".

"Мы очень рады новым лестницам взамен раскрошившихся, но протекающая канализация под полами нам серьезно досаждает: развивается грибок, плесень, разрушается фундамент дома", - сказал житель.

Активисты ОНФ зафиксировали появление мха на стене с уличной стороны, а также пятна сырости на кирпичной кладке. Это говорит о том, что фундамент дома намокает, это ведет к его разрушению. В адрес администрации Салехарда общественники направили обращение с просьбой призвать УК принять меры по ремонту системы канализации.

"Сегодня мы ремонтируем крыльцо, оставляя ремонт протекающей канализации на потом. Через пару лет можно будет наблюдать обрушение полов и жизнь людей в смрадном болоте", - подчеркнул председатель ревизионной комиссии ОНФ в регионе Василий Рябиков.

Напомним, подобные проблемы мешают комфортно жить многим ямальцам. В январе стало известно, что в Салехарде треснул дом №70 по Республики. В марте глава столицы Ямала получил прокурорское представление за то, что не расселен дом № 18 по Лесозаводской, который признан аварийным еще в 1976 году. В Лабытнанги сошел со свай дом № 10а по Лесной, который готовили к сносу, однако там продолжали жить две семьи. В Салехарде же жильцы одного из домов дома по Ямальской боятся обрушения здания: дом покрылся трещинами, в ванной комнате квартиры одной из жительниц здания. рухнул потолок. Позже жители домов № 7 по Пионерской и 10ж по Ленинградскому проспекту Надым в соцсетях рассказали о том, что "выглядит все красиво, а качество при этом хромает". Прокуратура начала проверку ситуации.