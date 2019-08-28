Текслер грозит Косилову: "Будем запрещать навоз"

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что запретит использование удобрений, которые отравляют челябинцам воздух, передает корреспондент Накануне.RU. Глава региона поручал найти источник фекального запаха, выяснилось, что речь идет о "Рависе" Андрея Косилова, бывшего вице-губернатора.

"Мной была поставлена задача максимально быстро найти причину, - ответил Текслер на вопрос о неприятном запахе от птицефабрики. - Причина определена, это так называемые удобрения, но скорее всего, это просто навоз. Будем запрещать использование таких удобрений".