Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке
В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, у него дома обнаружили множество патронов и предположительно обрез ружья. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Инцидент произошел 26 августа около десяти часов вечера на проспекте Ударников. 48-летний мужчина, находясь на детской площадке, произвел выстрел из оружия. Его задержал участковый.
Как выяснилось, мужчина около 20 лет назад отбывал наказание за аналогичное преступление.
Ранее в Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, находясь в автомобиле свадебного кортежа.
Инцидент произошел на Колпинском шоссе 11 августа. По словам очевидцев, стреляли из люка на крыше автомобиля Land Rover. Пострадавших нет, стрелок задержан.