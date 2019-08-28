Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону, у него дома обнаружили множество патронов и предположительно обрез ружья. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Инцидент произошел 26 августа около десяти часов вечера на проспекте Ударников. 48-летний мужчина, находясь на детской площадке, произвел выстрел из оружия. Его задержал участковый.

Как выяснилось, мужчина около 20 лет назад отбывал наказание за аналогичное преступление.

Ранее в Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета, находясь в автомобиле свадебного кортежа.

Инцидент произошел на Колпинском шоссе 11 августа. По словам очевидцев, стреляли из люка на крыше автомобиля Land Rover. Пострадавших нет, стрелок задержан.