В Киеве арестована бывшая влиятельная "регионал" Богатырева

В Киеве по прилете из Минска прямо в аэропорту была арестована Раиса Богатырева, экс-министр здравоохранения при президенте Викторе Януковиче и многолетний влиятельный член Партии регионов. Ее поместили в изолятор временного содержания. Заседание Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения состоится сегодня.

В марте 2014 года ЕС и Канада ввели против нее санкции. В июне 2014 года на Украине против нее было возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств. В октябре 2014 года она была объявлена в розыск. До сентября 2016 года Богатырева находилась в базах международного розыска, но была исключена.

Любопытно, что 14 августа Голосеевский суд обязал прокуратуру закрыть уголовное дело против Богатыревой. По заключению суда, по делу истек срок досудебного расследования и последующие следственные действия невозможны. В прокуратуре заявили, что намерены обжаловать это решение суда.

Исполнительный директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик считает, что Богатыреву могли специально дезинформировать о закрытии уголовного дела. Журналистка Соня Кошкина пишет, что "по одним документам розыск у нее прекращен, по другим – все претензии в силе".

Официальных комментариев от украинских силовых органов пока нет.

Бывший "регионал" и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил в эфире, что Богатырева знала, что ее задержат, но прилетела сама, чтобы дать показания. Ее жизни ничего не угрожает, и она это понимает, отметил Добкин, намекая на то, что она могла получить какие-то гарантии.