В Прикамье врачи губахинской "Скорой" готовы объявить голодовку

Врачи губахинского отделения "Скорой медицинской помощи" заявили в соцсетях о готовности объявить голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится в анонимном посте, опубликованном в группе "Типичные Березники" социальной сети "ВКонтакте". По информации автора поста, с ноября отделение будет ликвидировано.

Сотрудников увольняют из губахинского отделения "Скорой" и переводят в "Скорую помощь" Березников.

"На проведенном собрании главврач станции города Березники нам сообщил, что все сотрудники должны будут пройти медкомиссию за свой счет (без компенсации), а также получить доступ к наркотикам, также за свой счет, так же без компенсации, а это в районе 10 тыс. руб. Причем получить этот доступ можно только в Перми. Сотрудники, не получившие доступ, не будут допущены к работе", - говорится в тексте обращения.

Автор выразил надежду, что решить вопрос поможет общественный резонанс.

"Или реально ставить палатку и объявлять голодовку?" - говорит автор поста.

В пресс-службе краевого минздрава пообещали подготовить комментарий позднее. Однако в ведомстве сообщили, что у сотрудников вчера была встреча с прокурором Губахи, где они могли задать интересующие их вопросы. Ситуация находится на контроле у прокурора.

Отметим, что ранее о готовности объявить забастовку заявляли водители "скорой" в Чайковском.