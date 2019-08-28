Губернатор рассказал об отказе инвесторов от проекта из-за "оптимизации" больницы

В России инвесторы отказываются от проектов из-за "оптимизации", а попросту - ликвидации медицинских учреждений.

Как выяснилось, работа по развитию территорий социально-экономического развития (ТОСЭР), широко разрекламированных федеральными властями как оазисы привлечения инвестиций, тормозится в том числе по этой причине. О столь беспрецедентном решении инвесторов рассказал на своей пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я встречался с потенциальным инвестором, говорили про Бакал. Он не хочет туда приходить, потому что нет больницы - все оптимизировали. С одной стороны, региональные власти должны искать инвесторов. Со стороны региона будет налажена работа по привлечению инвесторов. Без возвращения медицины в эти территории мы не получим крупного инвестора. Будем наводить порядок, и я эту тему держу на особом контроле", - сказал он.

Напомним, в регионе создано пять территорий опережающего социально-экономического развития: Бакал, Миасс, Озерск, Снежинск и Верхний Уфалей. Идет работа над получением статуса ТОСЭР в Трехгорном. При этом на пять территорий реализуется всего 14 инвестиционных проектов, задействовано порядка 178 человек, объем инвестиций составил лишь 200 млн руб. Не всегда вызывают восторг населения и сами планы инвесторов. Жители Бакала выходили на акцию протеста против строительства предприятия резидента ТОСЭР - завода по переработке отходов металлургического производства, они опасаются возможного ухудшения экологической ситуации.