19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
зеленая роща, протест против проекта обустройства (2019) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга снова обсудят ситуацию с Зеленой рощей: пригласили не всех

На этой неделе в администрации Екатеринбурга снова обсудят реконструкцию парка в Зеленой роще. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил местный урбанист и общественник Владимир Злоказов.

Напомним, благоустройство Зеленой рощи началось в июле. Победителем конкурса на проведение работ стала компания "Свердловскавтодор", которая входит в УГМК. Изначальная сумма контракта была 161 млн руб., но "Свердловскавтодор" согласился выполнить работы за 130 млн руб. Общественники не раз выражали опасения, что под предлогом "благоустройства" в парке могут вырубить здоровые деревья и сузить пешеходные дорожки.

Как рассказал сегодня Владимир Злоказов в своем Facebook, его пригласили на обсуждение по Зеленой роще, которое состоится в пятницу, 30 августа, в здании городской администрации.

Парк "Зелёная роща"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Вижу две потенциальные возможности: решили пойти навстречу или устроить публичное закидывание мнениями и собранными подписями за проект в неизменном виде - не зря же они их собирали", - отметил урбанист.

Чуть позже в комментариях к записи он уточнил, что принять участие в обсуждении смогут не все желающие, так как на него приглашены "представители различных групп для озвучивания своих позиций", при этом никакого голосования также не планируется.

Напомним, недавно депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин заявил, что в Зеленой роще вырубили здоровые деревья. Однако в компании "Свердловскавтодор" сообщили Накануне.RU, что они таких работ не проводили.

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В мэрии Екатеринбурга снова обсудят ситуацию с Зеленой рощей: пригласили не всех

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Теги: Зеленая роща, благоустройство, обсуждение, мэрия, Екатеринбург



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