19 Сентября 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

С 2020 года импортные продукты здорового питания могут исчезнуть с прилавков

Импортной здоровой пище, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона "Об органической продукции", пишет газета "Коммерсант".

О рисках говорится в письме исполнительного директора "Русбренда" (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

С 2020 года все продукты с надписью "органический" должны иметь российские сертификаты. Однако получить их невозможно из-за неготовности механизмов, сообщает издание.

Продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит миллиардными убытками поставщикам и торговым сетям.

Ранее сообщалось, что Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2%.

В настоящее время эта цифра составляет $29,8 млрд в 2018 году, говорят в Минсельхозе РФ. Там отмечают, что благодаря импортозамещению страна достигла и превзошла пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания.

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С 2020 года импортные продукты здорового питания могут исчезнуть с прилавков

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Теги: органическая продукция, магазины, маркировка



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