Текслер ответил на вопрос о том, доволен ли работой Котовой

Сегодня на большой пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопрос о том, хотел бы он видеть Наталью Котову главой Челябинска. Сейчас она занимает должность с приставкой "врио".

"Мне кажется, она справляется с работой. Назначать будут депутаты. Моя оценка положительная. Я желаю ей успехов. Хозяйство непростое, но те нужды, те желания людей в Челябинске, мы их безусловно реализуем", - отметил он.

Как передает корреспондент Накануне.RU, также он рассказал, как планируется решать проблемы общественного транспорта в Челябинске. "Планируем создать новую структуру [муниципальное предприятие]. На новый транспорт будут определены хорошие маршруты, чтобы он был задействован. Я считаю, что должна быть конкуренция, частные перевозчики, но они должны использовать современный транспорт", - отметил Текслер.

Он напомнил, что в начале сентября новый вагон УКВЗ будут тестировать в Челябинске. "Планы - купить не менее 25 трамваев. И тот трамвай, который мы будем покупать, уже скоро можно будет увидеть на улицах Челябинска. Будем развивать электрический транспорт. Благо, у нас есть УКВЗ. Мы обсуждаем вопрос о выделении денег для обновления трамвайной инфраструктуры", - добавил Алексей Текслер.