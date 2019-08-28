Суд в Киеве освободил журналиста Кирилла Вышинского из СИЗО

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное поручительство главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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На изменение меры пресечения журналисту согласилась прокуратура Украины. Сам Вышинский сказал, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и пообещал, что по первому требованию будет являться на заседания суда. Он также добавил, что считает выдвинутые против него обвинения абсурдными, передает "Коммерсант".

"Главным моим аргументом было, что никаких не только юридических, но и человеческих мотивов скрываться от судебного следствия у меня нет, поскольку, с моей точки зрения, как я заявлял с первого дня моего задержания, потом ареста, обвинения, которые мне предъявлены, настолько абсурдны, что в моих интересах изучить их в судебном процессе и доказать бессмысленность этих обвинений",— заявил журналист на суде.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в июне 2018 года. По мнению украинских властей, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.