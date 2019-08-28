19 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
челябинск (2013) | Фото: Накануне.ru

Проект генплана Челябинска нуждается в доработке, - Текслер

Глава Южного Урала Алексей Текслер считает, что проект генплана Челябинска, который завтра должен пройти процедуру публичных слушаний, нуждается в доработке.

"Мое мнение, генплан требует доработки", - подчеркнул он. По его мнению, в генплане необходимо предусмотреть строительство новых домов на месте ветхого жилья, а также запрет на точечную застройку. При этом в качестве неудачной точечной застройки он привел в пример строительства высотки около ДС "Юность".

"И ряд других вопрос есть к генплану. Я думаю, что публичные слушания сориентируют проект на доработку", - подчеркнул он, добавив, что врио главы города Наталья Котова знает о его мнении.

Напомним, ознакомиться с материалами проекта генплана и получить консультации можно в Доме архитектора и администрациях внутригородских районов. Публичные слушания пройдут 29 августа в 13.30 в кинотеатре им. А.С. Пушкина.

Ранее в этом году Челябинск уже рассмотрел генплан, который предполагал строительство объектов для саммитов ШОС и БРИКС. Предполагалось построить целую "президентскую деревню" в микрорайоне Белый хутор: 72 объекта, из них восемь домов для лидеров стран-участниц, остальные – для сопровождающих. На территории поселка должны были появиться административно-досуговый центр с центральным ресепшн, аптека, медпункт, фитнес-центр, прачечная, салон красоты и ресторанный комплекс на 250 посетителей. Также проект предусматривал строительство сквера с беседками, тротуаров и гостевых парковок. Таких поселков должно было быть три: "Терема", "Белый хутор" и "Смолино". Теперь этот план уже неактуален.

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Проект генплана Челябинска нуждается в доработке, - Текслер

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Теги: алексей текслер, генплан



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