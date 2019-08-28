19 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
полиграф детектор лжи (2013) | Фото:

В Екатеринбурге полиция приглашает женщин проверить своих мужей на детекторе лжи

В предстоящую субботу, 31 августа, в екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского состоится грандиозный праздник силовиков "Служба – дни и ночи", посвященный 100-летию со дня образования Главного управления МВД России по Свердловской области.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, его могут посетить все желающие, мероприятие будет увлекательным и зрелищным как для взрослых, так и для детей. У центральной сцены в 9 утра стартует эстафета "Мама, папа, я – спортивная семья", в которой примут участие сотрудники МВД, МЧС, ГУФСИН и Росгвардии, а также члены их семей.

С 10 часов детей ждет игровая программа ГИБДД, посвященная безопасности дорожного движения, а полицейские из подразделения по вопросам миграции в торжественной обстановке вручат юным гражданам первые в их жизни российские паспорта.

полиция, МВД, автомат, стрельба(2018)|Фото: В.Н. Горелых

"На протяжении всего дня будут работать информационно-консультационные пункты различных служб. К примеру, жены могут проверить своих мужей, или наоборот, на детекторе лжи. Для девчонок и мальчишек свои способности продемонстрируют специалист по аквагриму и фокусник. Порадуют подрастающее поколение и ростовые куклы. В 12 часов все, кто придет в ЦПКиО, смогут посмотреть парад силовиков, показательные выступления со стрельбой кинологов с их служебными питомцами по задержанию вооруженных преступников, яркие и захватывающие дух элементы работы ДПС ГИБДД, ОМОН, спецназа "Россы", спортсменов "Динамо", - рассказал полковник Горелых.

У входа в парк выставят на обозрение публики специализированную технику и вооружение правоохранительных органов, а на территории - товары и изделия, выпущенные в исправительных колониях ГУФСИН. Сразу после торжественной части пройдет большой праздничный концерт.

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В Екатеринбурге полиция приглашает женщин проверить своих мужей на детекторе лжи

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Теги: полиция, праздник, детектор лжи, Екатеринбург



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