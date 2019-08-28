Коломойский: Украина не пойдет на выполнение Минских соглашений

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина не может пойти на выполнение того, что записано в Минских соглашениях, - особый статус Донбасса, закрепленный в конституции.

Он отметил, что пять лет назад Украина получила передышку, укрепилась, усилила свои переговорные позиции, и сейчас возник благоприятный момент, чтобы заставить Россию согласиться заменить Минские соглашения на новые, которые будут включать особый статус с переходным периодом без закрепления в конституции.

Он так описал "Цензору" свой план по Донбассу после первого шага - прекращения огня и обмена пленными.

"Второе - проведение выборов по украинскому законодательству под контролем украинской власти. Третье - на следующий день после проведения выборов начинается процесс передачи контроля [Украине] над границей. Четвертое - заменить обязательства по внесению изменений в конституцию на 5-летний закон об особом статусе Донбасса", - сказал Коломойский.

Он подчеркнул, что изменения в конституцию по особому статусу Донбасса никогда не будут внесены, так как "если это сделать, то украинское государство перестанет существовать".

СМИ подчеркивают связь президента Владимира Зеленского с Коломойским, влияние которого на украинскую политику возросло. В мае он вернулся на Украину, а Зеленский назначил на многие посты людей, связанных с олигархом. При этом летом риторика Коломойского изменилась - она стала более резкой в отношении России.